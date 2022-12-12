Чистова (Аксёнова) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Аксёнова) Алла Владимировна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

02.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1962

Отец: Аксёнов Владимир Васильевич

Мать: Дородько Евдокия Корнеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
10.10.1981

Муж: Чистов Александр Леонидович

Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Чистов Роман Александрович

Отец ребёнка: Чистов Александр Леонидович

Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
25.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистов Александр Леонидович

Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
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