Прянишников Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949
Бракосочетание
16.01.1971
Рождение ребёнка
01.02.1972
Дочь: Наумова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
02.10.1974
Дочь: Аристархова (Прянишникова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна