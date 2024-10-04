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Прянишников Иван Павлович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949

Отец: Прянишников Павел Александрович

Мать: Прянишникова (Соколкина) Клавдия Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1971

Жена: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1972

Дочь: Наумова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1974

Дочь: Аристархова (Прянишникова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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