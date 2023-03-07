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Сысоева Домна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сысоев Пимен Ефимович

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сысоев Семен Ефимович

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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