Потанина-Косякина Варвара Никитична
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Косякин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1939
Сын: Потанин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Потанин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косякин семен
Смерть
Около 1984
Ново-Ездоцкая, Валуйский уезд, Воронежская губерния