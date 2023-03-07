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Потанина-Косякина Варвара Никитична

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Место рождения

Новоселка, Валуйский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Косякин Никита

Мать: не указана

Новоселка, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1939

Сын: Потанин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Потанин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косякин семен

Смерть
Около 1984
Ново-Ездоцкая, Валуйский уезд, Воронежская губерния
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