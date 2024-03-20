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Schmidt Wilhelm Alexander

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

21.08.1876

Дата смерти

12.02.1951

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876

Отец: Schmidt Christian Joachim

Мать: Schmidt Caroline (Lina)

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufman 1 gilde, Kais. deutscher Vizekonsul Mitchef von H. D. Schmidt
Смерть
12.02.1951
Geisa, Rhön, Hessen, Germany
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