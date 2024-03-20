Schmidt Wilhelm Alexander
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения21.08.1876
Дата смерти12.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876
Отец: Schmidt Christian Joachim
Мать: Schmidt Caroline (Lina)
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufman 1 gilde, Kais. deutscher Vizekonsul Mitchef von H. D. Schmidt
Смерть
12.02.1951
Geisa, Rhön, Hessen, Germany