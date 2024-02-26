Дарья Андреева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Евдокимов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Анна Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Ксения Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Павел Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Прасковья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ирина Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Корнила Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)
Смерть
Неизвестно