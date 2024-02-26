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Дарья Андреева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Евдокимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Анна Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Ксения Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Павел Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Прасковья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ирина Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Корнила Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Евдокимов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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