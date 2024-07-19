Апаршин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апаршин Никонор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апаршин Фёдор Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апаршин Пётр Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: Артёмова (Апаршина) Матрёна Никоноровна

Мать ребёнка: Апаршина (Горячева) Ефросинья (Фрося) Павловна?

Дьяконовский 1-й, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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