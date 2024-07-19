Апаршин Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апаршин Фёдор Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1894
Дочь: Артёмова (Апаршина) Матрёна Никоноровна
Мать ребёнка: Апаршина (Горячева) Ефросинья (Фрося) Павловна?
Дьяконовский 1-й, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно