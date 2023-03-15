Тюкачева (Горынцева) Эльвира Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкачева (Горынцева) Эльвира Степановна

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Место рождения

д.Криуля, Тарногский район

Дата рождения

06.06.1949

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949

Отец: Горынцев Степан Степанович

Мать: Горынцева Станислава Станиславовна

д.Криуля, Тарногский район
Рождение ребёнка
26.06.1974

Сын: Тюкачев Валерий Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
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