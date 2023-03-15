Тюкачева (Горынцева) Эльвира Степановна
Место рожденияд.Криуля, Тарногский район
Дата рождения06.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949
д.Криуля, Тарногский район
Рождение ребёнка
26.06.1974
Сын: Тюкачев Валерий Борисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно