Зонова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944
Рождение ребёнка
06.02.1971
Дочь: Лукашова Жанна Валерьевна
Отец ребёнка: Зонов Валерий Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1975
Дочь: Урюпина Наталия Валерьевна
Отец ребёнка: Зонов Валерий Павлович
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно