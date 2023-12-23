Зонова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонова Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944

Отец: Панагушин Сергей Петрович

Мать: Панагушина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1971

Дочь: Лукашова Жанна Валерьевна

Отец ребёнка: Зонов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
02.09.1975

Дочь: Урюпина Наталия Валерьевна

Отец ребёнка: Зонов Валерий Павлович

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Валерий Павлович

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