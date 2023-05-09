Ляпунов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.2009
Сын: Ляпунов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2018
Дочь: Ляпунова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности