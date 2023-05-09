Ляпунов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпунов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2009

Сын: Ляпунов Владислав Сергеевич

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Рождение ребёнка
08.07.2015

Сын: Ляпунов Елисей Сергеевич

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Рождение ребёнка
30.11.2018

Дочь: Ляпунова Анна Сергеевна

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