Самороков Антип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Самороков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Саморокова Парасковья
Рождение ребёнка
1752
Сын: Самороков Иван
Мать ребёнка: Саморокова Парасковья
Рождение ребёнка
1755
Сын: Самороков Пётр
Мать ребёнка: Саморокова Парасковья
Рождение ребёнка
1770
Сын: Самороков Михайло
Мать ребёнка: Саморокова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саморокова Парасковья
Смерть
1789