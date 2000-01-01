Самороков Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самороков Антип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Самороков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Саморокова Парасковья

Рождение ребёнка
1752

Сын: Самороков Иван

Мать ребёнка: Саморокова Парасковья

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самороков Пётр

Мать ребёнка: Саморокова Парасковья

Рождение ребёнка
1770

Сын: Самороков Михайло

Мать ребёнка: Саморокова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморокова Парасковья

Смерть
1789
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