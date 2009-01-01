Озолина Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Озолин Евгений Андреевич
Мать: Матвеева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Федоров Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Федоров Леонид
Рождение ребёнка
15.08.1963
Сын: Федоров Святослав Леонидович
Отец ребёнка: Федоров Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудко Григорий
Смерть
2009