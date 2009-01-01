Озолина Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озолина Галина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Озолин Евгений Андреевич

Мать: Матвеева Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Федоров Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Федоров Леонид

Рождение ребёнка
15.08.1963

Сын: Федоров Святослав Леонидович

Отец ребёнка: Федоров Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудко Григорий

Смерть
2009
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