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Степан Фомин

Место рождения

Шумовская, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Фома Иванович

Мать: Пелагея

Шумовская, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Гликерья Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Михаил Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Беляков Федор Степанов

Мать ребёнка: Гликерья Ивановна

Шумовская, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
07.03.1899 ст.
Запись в метр книге за 1899 год. В 80 лет от старости. Вдовый крестьянин.

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