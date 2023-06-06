Степан Фомин
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти07.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Фома Иванович
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Гликерья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Гликерья Ивановна
Смерть
07.03.1899 ст.
Запись в метр книге за 1899 год. В 80 лет от старости. Вдовый крестьянин.