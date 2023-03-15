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(Субхангулова) Рая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Ягудина Галия Нургалиевна

Отец ребёнка: Субхангулов Нургали Минигалиевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Субхангулов Роберт Нургалиевич

Отец ребёнка: Субхангулов Нургали Минигалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субхангулов Нургали Минигалиевич

Смерть
Неизвестно
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