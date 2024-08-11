Плотников Василий Николаевич
Место рожденияНовосибирская область Тогучинский район Долговский сельский совет село Долгово
Дата рождения14.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
09.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна
Смерть
Неизвестно