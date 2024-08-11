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Плотников Василий Николаевич

Место рождения

Новосибирская область Тогучинский район Долговский сельский совет село Долгово

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Плотников Николай Васильевич

Мать: Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Проскурякова) Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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