Бузунова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бузунов Константин
Отец ребёнка: Бузунов Матвей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матвеева Ирина
Отец ребёнка: Бузунов Матвей
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фильшина Александра
Отец ребёнка: Бузунов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бузунов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузунов Матвей
Смерть
Неизвестно