Бузунова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бузунов Константин

Отец ребёнка: Бузунов Матвей

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матвеева Ирина

Отец ребёнка: Бузунов Матвей

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фильшина Александра

Отец ребёнка: Бузунов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бузунов Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузунов Матвей

Смерть
Неизвестно
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