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Яковлев Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: Яковлев Василий

Мать: Яковлева Анна Авенировна

Рождение ребёнка
18.11.?

Дочь: Яковлева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Яковлева Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Обрезание
Неизвестно
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