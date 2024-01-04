Яковлев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: Яковлев Василий
Мать: Яковлева Анна Авенировна
Рождение ребёнка
18.11.?
Дочь: Яковлева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Яковлева Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Обрезание
Неизвестно