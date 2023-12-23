Исаева Шарифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Шарифя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Исаев Ахмеджан Наджипович

Отец ребёнка: Исаев Наджип Абдурахманович

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Отец ребёнка: Исаев Наджип Абдурахманович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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