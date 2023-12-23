Исаева Шарифя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Исаев Ахмеджан Наджипович
Отец ребёнка: Исаев Наджип Абдурахманович
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Халюшева Мярзыя Наджиповна
Отец ребёнка: Исаев Наджип Абдурахманович
Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно