Фартыгин Петр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962
Бракосочетание
15.09.1984
Жена: Фартыгина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
27.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фартыгина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
27.06.1989
Дочь: Фартыгина Ксения Петровна
Мать ребёнка: Фартыгина Елена Юрьевна