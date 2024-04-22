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Фартыгин Петр Анатольевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

16.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962

Отец: Фартыгин Анатолий Александрович

Мать: Фартыгина Любовь Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
15.09.1984

Жена: Фартыгина Елена Юрьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фартыгина Елена Юрьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1989

Дочь: Фартыгина Ксения Петровна

Мать ребёнка: Фартыгина Елена Юрьевна

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