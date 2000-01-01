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Присяжный Дмитрий (Митро)

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Место рождения

СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, Камаринский район, деревня Чиколовичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, Камаринский район, деревня Чиколовичи
Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Кислюк Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1921

Дочь: Присяжная Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Присяжный Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя, Томская Губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Присяжная Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Российская Империя, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Присяжный Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Российская империя, Томская губерния, Деревня Курдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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