Присяжный Дмитрий (Митро)
Место рожденияСССР, Белорусская ССР, Гомельская область, Камаринский район, деревня Чиколовичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, Камаринский район, деревня Чиколовичи
Рождение ребёнка
12.08.1907
Дочь: Кислюк Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1921
Дочь: Присяжная Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Присяжный Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя, Томская Губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Присяжная Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Российская Империя, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Присяжный Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Российская империя, Томская губерния, Деревня Курдановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно