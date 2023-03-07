Исайков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти24.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: Исакова Ольга Михайловна
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание ст. лейтенант; рядовой; мл. лейтенант Воинская ч... Показать все
Смерть
24.02.1943
Место призыва Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание ст. лейтенант; рядовой; мл. лейтенант Воинская ч... Показать все