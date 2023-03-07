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Исайков Михаил Иванович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

24.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Исакова Ольга Михайловна

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место призыва Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание ст. лейтенант; рядовой; мл. лейтенант Воинская ч... Показать все
Смерть
24.02.1943
Место призыва Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание ст. лейтенант; рядовой; мл. лейтенант Воинская ч... Показать все
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