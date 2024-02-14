(Хисматуллина) Нагима Нигматулловна
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хисматуллин Нигматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аптрахим
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карим
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно