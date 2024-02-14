(Хисматуллина) Нагима Нигматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисматуллина) Нагима Нигматулловна

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисматуллин Нигматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аптрахим

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карим

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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