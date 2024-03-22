Катаева Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.01.1817 ст.
Отец: Катаев Яков Иванович
Мать: Катаева Лукия Андреевна
10. 21 января 1817 г. родилась деревни Шапочкиной у Якова Иванова Катаева дочь Мария. 26 января 1817 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: вдова Татьяна Кузьминых. Метрическая книга Пророко-Иль... Показать все
Крещение
26.01.1817 ст.
Восприемник
12.03.1829 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №39. С. 892 об.
Восприемник
30.06.1830 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №116. С. 836 об.
Смерть
Неизвестно