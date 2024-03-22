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Катаева Мария Яковлевна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.01.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1817 ст.

Отец: Катаев Яков Иванович

Мать: Катаева Лукия Андреевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
10. 21 января 1817 г. родилась деревни Шапочкиной у Якова Иванова Катаева дочь Мария. 26 января 1817 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: вдова Татьяна Кузьминых. Метрическая книга Пророко-Иль... Показать все
Крещение
26.01.1817 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
12.03.1829 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №39. С. 892 об.
Восприемник
30.06.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №116. С. 836 об.
Смерть
Неизвестно
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