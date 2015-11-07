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Илларионов Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1974

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1974

Отец: Илларионов Константин Коронидович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2015
Похороны
Неизвестно
С. Хвощевка Богородский район
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