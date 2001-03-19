Кулинушкина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинушкина Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Кулинушкин Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Кулинушкин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1988

Дочь: Кулинушкина Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Кулинушкин Валерий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Кулинушкин Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинушкин Валерий Иванович

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