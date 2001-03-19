Кулинушкина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1986
Сын: Кулинушкин Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Кулинушкин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1988
Дочь: Кулинушкина Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Кулинушкин Валерий Иванович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно