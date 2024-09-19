Лиханова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Аркадий Аркадьевич
Мать: Наумова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.2019
Сын: Лиханов Павел Александрович
Отец ребёнка: Лиханов Александр Александрович
Рождение ребёнка
13.06.2022
Сын: Лиханов Александр Александрович
Отец ребёнка: Лиханов Александр Александрович