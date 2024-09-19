Лиханова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Аркадий Аркадьевич

Мать: Наумова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиханов Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.06.2019

Сын: Лиханов Павел Александрович

Отец ребёнка: Лиханов Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.06.2022

Сын: Лиханов Александр Александрович

Отец ребёнка: Лиханов Александр Александрович

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