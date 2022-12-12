Баранова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиОколо 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Меринов Николай Тихонов
Мать: Меринова Марфа Иванова
Дочь: Сыровникова Мария Мироновна
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Сын: Карпов Евлампий Миронович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Дочь: Сиклитиния Миронова
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Дочь: Параскева Миронова
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Дочь: Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Дочь: Акилина Мироновна
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Сын: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович
Дочь: Феодосия Мироновна
Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович