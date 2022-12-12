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Баранова Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Около 1865

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Меринов Николай Тихонов

Мать: Меринова Марфа Иванова

Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Муж: Баранов Мирон Поликарпович

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1835 ст.

Дочь: Сыровникова Мария Мироновна

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1836 ст.

Сын: Баранов Федот Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1837 ст.

Сын: Баранов Филипп Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Карпов Евлампий Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Рождение ребёнка
15.06.1839 ст.

Сын: Баранов Иван Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1841 ст.

Дочь: Сиклитиния Миронова

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Рождение ребёнка
11.10.1842 ст.

Дочь: Параскева Миронова

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Карпов Василий Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1852 ст.

Дочь: Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1854 ст.

Дочь: Акилина Мироновна

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1856 ст.

Сын: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1858 ст.

Дочь: Феодосия Мироновна

Отец ребёнка: Баранов Мирон Поликарпович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Около 1865
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