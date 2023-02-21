Большакова Надежда Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Надежда Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1962

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1962

Отец: Большаков Виталий Николаевич

Мать: Большакова Нина

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