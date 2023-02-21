Соколов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Смирнова Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зуева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Мария
д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Мария
д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей (Василий) Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Смерть
Неизвестно
Кологривский район Костромская обл