Соколов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Михаил

Соколов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Смирнова Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зуева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Мария

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Мария

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей (Василий) Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Смерть
Неизвестно
Кологривский район Костромская обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close