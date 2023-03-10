Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти06.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1898
Сын: Дубовик Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Афонасьевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Евфимовская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Афонасьевич
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
06.09.1987
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград