Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

06.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1898

Сын: Дубовик Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Афонасьевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Евфимовская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Афонасьевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Алексей Афонасьевич

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
06.09.1987
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
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