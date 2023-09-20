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Васильев Александр Николаевич

Место рождения

Люк, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983

Отец: Васильев Николай Вениаминович

Мать: Васильева Тамара Геннадьевна

Люк, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.03.2008

Жена: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.2008

Сын: Васильев Максим Александрович

Мать ребёнка: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.01.2017

Сын: Васильев евгений александрович

Мать ребёнка: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна

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