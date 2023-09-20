Васильев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1983
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983
Бракосочетание
01.03.2008
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.2008
Сын: Васильев Максим Александрович
Мать ребёнка: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.01.2017
Сын: Васильев евгений александрович
Мать ребёнка: Васильева (Стерхова) Ирина Анатольевна