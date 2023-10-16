Головушкина (Майкова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкина (Майкова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кукова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Орлова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Головушкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Юрий

Отец ребёнка: Осипов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Василий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
сельское хоз-во
Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1955
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