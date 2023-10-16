Головушкина (Майкова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кукова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Орлова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Головушкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Головушкин Василий Яковлевич
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Юрий
Отец ребёнка: Осипов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хоз-во
Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1955