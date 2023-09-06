Карева (Котова) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954
Отец: Котов Леонид
Мать: Менячихина Анастасия
Рождение ребёнка
27.06.1977
Сын: Карев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Карев Александр Николаевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фактическое место рождения город Омск.
Рождение ребёнка
15.11.1983
Сын: Карев Антон Александрович
Отец ребёнка: Карев Александр Николаевич