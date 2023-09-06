Карева (Котова) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Котова) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954

Отец: Котов Леонид

Мать: Менячихина Анастасия

Рождение ребёнка
27.06.1977

Сын: Карев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Карев Александр Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фактическое место рождения город Омск.
Рождение ребёнка
15.11.1983

Сын: Карев Антон Александрович

Отец ребёнка: Карев Александр Николаевич

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