Анисенкова Екатерина Семеновна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисенкова Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисенков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анисенкова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Анисенков Василий

г. Харбин, Северная Манчжурия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Анисенков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Анисенков Василий

Рождение ребёнка
03.03.1914

Сын: Анисенков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Анисенков Василий

г. Харбин, Северная Манчжурия
Рождение ребёнка
27.01.1916

Дочь: Чиркова (Анисенкова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Анисенков Василий

Рождение ребёнка
16.02.1921

Дочь: Горбачева (Анисенкова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Анисенков Василий

г. Харбин, Северная Манчжурия
Смерть
1959

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