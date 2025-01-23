Анисенкова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисенков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анисенкова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Анисенков Василий
г. Харбин, Северная Манчжурия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Анисенков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Анисенков Василий
Рождение ребёнка
03.03.1914
Сын: Анисенков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Анисенков Василий
г. Харбин, Северная Манчжурия
Рождение ребёнка
27.01.1916
Дочь: Чиркова (Анисенкова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Анисенков Василий
Рождение ребёнка
16.02.1921
Дочь: Горбачева (Анисенкова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Анисенков Василий
г. Харбин, Северная Манчжурия
Смерть
1959