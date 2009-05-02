Овчинникова (Корсакова) Елена Владимировна
Место рожденияп. Ленинская Искра
Дата рождения15.12.1983
Дата смерти02.05.2009
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
п. Ленинская Искра
Рождение ребёнка
14.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Ленинская Искра
Бракосочетание
02.08.2003
Муж: скрыто настройками приватности
г. Котельнич
Смерть
02.05.2009
Причина смерти: Убийство, муж зарезал.
Похороны
Неизвестно
с. Гостево Котельничского р-на