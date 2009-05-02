Овчинникова (Корсакова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Корсакова) Елена Владимировна

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Место рождения

п. Ленинская Искра

Дата рождения

15.12.1983

Дата смерти

02.05.2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

п. Ленинская Искра
Рождение ребёнка
14.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Ленинская Искра
Бракосочетание
02.08.2003

Муж: скрыто настройками приватности

г. Котельнич
Смерть
02.05.2009
Причина смерти: Убийство, муж зарезал.
Похороны
Неизвестно
с. Гостево Котельничского р-на
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