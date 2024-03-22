Прокофьев Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958
Отец: Прокофьев Юрий Николаевич
Мать: Прокофьева Зоя Акимовна
Рождение ребёнка
07.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1989
Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна