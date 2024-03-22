Прокофьев Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Николай Юрьевич

Прокофьев Николай Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958

Отец: Прокофьев Юрий Николаевич

Мать: Прокофьева Зоя Акимовна

Рождение ребёнка
07.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1989

Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.