Перевалкина (Рослякова) Анфиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалкина (Рослякова) Анфиса Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Росляков Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Каретина Арина Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Перевалкин Георгий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Перевалкин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Перевалкин Георгий

Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Перевалкин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Перевалкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевалкин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Перевалкин Георгий

Смерть
Неизвестно
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