Перевалкина (Рослякова) Анфиса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Росляков Данила
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Каретина Арина Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Перевалкин Георгий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Перевалкин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Перевалкин Георгий
Рождение ребёнка
28.07.1904
Сын: Перевалкин Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Перевалкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевалкин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Перевалкин Георгий
Смерть
Неизвестно