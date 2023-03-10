Дементий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729

Отец: Анисим Романов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Ефим Дементиев

Мать ребёнка: Анна Митрофанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Федосья Дементиева

Мать ребёнка: Анна Митрофанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Матрена Дементиева

Мать ребёнка: Анна Митрофанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Ирина Дементиева

Мать ребёнка: Анна Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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