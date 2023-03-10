Дементий Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729
Отец: Анисим Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Ефим Дементиев
Мать ребёнка: Анна Митрофанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Федосья Дементиева
Мать ребёнка: Анна Митрофанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Матрена Дементиева
Мать ребёнка: Анна Митрофанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Ирина Дементиева
Мать ребёнка: Анна Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Митрофанова
Смерть
Неизвестно