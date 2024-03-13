Татаринцева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Татаринцев Моисей Гаврилович
Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Татаринцев Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Татаринцев Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Татаринцев Антон Гаврилович
Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Татаринцев Гаврила Гаврилович
Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно