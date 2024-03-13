Татаринцева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Татаринцев Моисей Гаврилович

Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Татаринцев Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татаринцев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Татаринцев Антон Гаврилович

Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Татаринцев Гаврила Гаврилович

Отец ребёнка: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Гаврила Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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