Селезнев (Новак) Павел Степанович
Место рожденияКировабад (Елисаветполь)
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Новак Степан (Стефан)
Мать: ?
Кировабад (Елисаветполь)
Образование
С 1936 по 1941
Ленинград, ул. Б. Морская, дом 18
Ленинградский Текстильный институт | инженер - ткач
Работа или профессия
С 18.03.1939 по 20.06.1939
ф-ка им. Дзержинского
Рождение ребёнка
18.11.1939
Мать ребёнка: Мережина Александра Алексеевна
Место жительства
До 1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.11.1942
Призван Бакинским РВК г. Баку 16.06.1942. Обучался в Махачкалинском ПУ примерно 3 месяца. 06.10.1942 по приказу 01206 ЗКФр. присвоено воинское звание лейтенант, направлен в распоряжение ВС Черн. гр. З... Показать все