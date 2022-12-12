Селезнев (Новак) Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев (Новак) Павел Степанович

Селезнев (Новак) Павел Степанович

avatar

Место рождения

Кировабад (Елисаветполь)

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Новак Степан (Стефан)

Мать: ?

Кировабад (Елисаветполь)
Образование
С 1936 по 1941
Ленинград, ул. Б. Морская, дом 18
Ленинградский Текстильный институт | инженер - ткач
Работа или профессия
С 18.03.1939 по 20.06.1939
ф-ка им. Дзержинского
Рождение ребёнка
18.11.1939

Сын: Селезнев Игорь Павлович

Мать ребёнка: Мережина Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
До 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.11.1942
Призван Бакинским РВК г. Баку 16.06.1942. Обучался в Махачкалинском ПУ примерно 3 месяца. 06.10.1942 по приказу 01206 ЗКФр. присвоено воинское звание лейтенант, направлен в распоряжение ВС Черн. гр. З... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close