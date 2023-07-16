Курохтин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 2000
Бракосочетание
До 2000
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.12.2000
Сын: Курохтин Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна
Реутов, Реутов, Московская область
Развод
До 2016