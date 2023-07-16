Курохтин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурохтин Сергей

Курохтин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 2000

Жена: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Бракосочетание
До 2000

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.12.2000

Сын: Курохтин Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Развод
До 2016

Жена: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.