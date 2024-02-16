Чирьева (Дик) Елена Густавовна
Место рождениякв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Дата рождения21.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956
Отец: Дик Густав Яковлевич
Мать: Дик Елизавета Михайловна
кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Бракосочетание
02.12.1976
Муж: Чирьев Борис Юрьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1980
Отец ребёнка: Чирьев Борис Юрьевич
Рождение ребёнка
05.12.1985
Отец ребёнка: Чирьев Борис Юрьевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область