Чирьева (Дик) Елена Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирьева (Дик) Елена Густавовна

Место рождения

кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область

Дата рождения

21.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956

Отец: Дик Густав Яковлевич

Мать: Дик Елизавета Михайловна

кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
Бракосочетание
02.12.1976

Муж: Чирьев Борис Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1980

Сын: Чирьев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Чирьев Борис Юрьевич

Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Чирьев Андрей Борисович

Отец ребёнка: Чирьев Борис Юрьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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