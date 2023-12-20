Звягинцев Емельян Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти10.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Звягинцев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Звягинцев Карп Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Звягинцев Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Звягинцев Кузьма Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.07.1848
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область