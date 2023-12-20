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Звягинцев Емельян Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

10.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Между 1740 и 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Звягинцев Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Звягинцев Карп Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Звягинцев Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Звягинцев Кузьма Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.07.1848
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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