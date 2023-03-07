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Максакова (Любимова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.05.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Любимов Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.04.1836

Муж: Максаков Михаил Гаврилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1838

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Максаков Михаил Гаврилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1840

Сын: Максаков ТрофимМихайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Гаврилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.05.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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