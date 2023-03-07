Максакова (Любимова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти06.05.1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Любимов Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1836
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1838
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Максаков Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
21.07.1840
Сын: Максаков ТрофимМихайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Гаврилович
Смерть
06.05.1849