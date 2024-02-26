Каменских Артём Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1983
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983
Рождение ребёнка
06.04.2001
Сын: Каменских Андрей Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.2009
Сын: Каменских Ярослав Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2014
Дочь: Каменских Мария Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2014
Дочь: Каменских София Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности