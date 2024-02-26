Каменских Артём Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменских Артём Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983

Отец: Каменских Андрей Владимирович

Мать: Каменских Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.2001

Сын: Каменских Андрей Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.2009

Сын: Каменских Ярослав Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2014

Дочь: Каменских Мария Артёмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2014

Дочь: Каменских София Артёмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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