Чуйкова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чуйков Самойла Александрович
Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Чуйков Тихон Александрович
Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Чуйков Трифон Александрович
Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Чуйкова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович