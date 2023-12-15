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Чуйкова Прасковья Васильевна

Место рождения

Большие Крюки, Пристенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1767

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Крюки, Пристенский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чуйков Самойла Александрович

Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Чуйков Тихон Александрович

Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чуйков Трифон Александрович

Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович

Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Чуйкова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Чуйков Александр Игнатович

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