Тючкалова (Блинова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тючкалова (Блинова) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Блинов Федор Прокопьевич

Мать: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Тючкалов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Семен Семёнович

Отец ребёнка: Тючкалов Семен

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Тючкалов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тючкалов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Тючкалов Семен

Смерть
Неизвестно
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