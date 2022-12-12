Тючкалова (Блинова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: Блинов Федор Прокопьевич
Мать: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Тючкалов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тючкалов Семен
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тючкалов Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Тючкалов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тючкалов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Тючкалов Семен
Смерть
Неизвестно