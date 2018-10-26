Пинчук (Хороненко) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Хороненко) Галина Яковлевна

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Место рождения

Малинники, Бобруйский район, Могилёвская область

Дата рождения

08.10.1939

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939

Отец: Хороненко Яков Васильевич

Мать: Хороненко Евдокия Григорьевна

Малинники, Бобруйский район, Могилёвская область
Бракосочетание
25.06.1966

Муж: Пинчук Вячеслав Иосифович

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.03.1969

Дочь: Прилуцкая Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Пинчук Вячеслав Иосифович

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.1973

Сын: Пинчук Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Пинчук Вячеслав Иосифович

Светлый, Светловский, Калининградская область
Смерть
26.10.2018
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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