Пинчук (Хороненко) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1939
Дата смерти26.10.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939
Бракосочетание
25.06.1966
Рождение ребёнка
17.03.1969
Дочь: Прилуцкая Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Пинчук Вячеслав Иосифович
Рождение ребёнка
23.09.1973
Сын: Пинчук Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Пинчук Вячеслав Иосифович
Смерть
26.10.2018
Калининград, город Калининград, Калининградская область