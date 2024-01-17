Мальцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Мать: Мальцова Евдокия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мальцов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Мальцова Наталия
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мальцов Иоанн Сергеевич
Мать ребёнка: Мальцова Наталия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Мальцова Наталия
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Мальцова Наталия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Мальцова Наталия
Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцова Наталия
Смерть
Неизвестно