Кольчугин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2018
Дочь: Кольчугина София Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2020
Сын: Кольчугин Лев Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности